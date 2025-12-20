Il basket italiano registra un significativo miglioramento nei ranking mondiali giovanili gestiti dalla FIBA. Questa progressione riflette gli sforzi e i risultati delle squadre italiane nelle competizioni internazionali. Un risultato che testimonia il buon lavoro svolto a livello di sviluppo e formazione dei giovani talenti. Arrivano notizie importanti, di rilievo, legate allo sviluppo dei ranking mondiali giovanili del basket gestiti dalla FIBA.

Arrivano notizie importanti, di rilievo, legate allo sviluppo dei ranking mondiali giovanili del basket gestiti dalla FIBA. Gli ultimi aggiornamenti, in particolare, sono quelli del 18 dicembre per il femminile e del 19 per il maschile. E, proprio in quest’ultimo caso, l’Italia va a occupare una posizione prestigiosissima, la terza. In pratica, dietro agli USA e alla Spagna ci sono gli azzurri, favoriti da due circostanze di particolare rilievo. Una è legata alla vittoria degli Europei Under 20, l’altra al terzo posto negli Europei Under 18, affrontati peraltro senza diversi elementi di spicco dell’argento iridato Under 17 del 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Italia, che balzo nei ranking mondiali giovanili!

Leggi anche: Qs Sostenibilità e Shanghai. L’ateneo nei ranking mondiali

Leggi anche: Judo, i migliori italiani nei ranking mondiali aggiornati. Bellandi sul podio, 6 azzurri in top10

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Svetta l'Italia nella Top 10 del nuovo ranking mondiale femminile.

Basket: Italia, che balzo nei ranking mondiali giovanili! - Arrivano notizie importanti, di rilievo, legate allo sviluppo dei ranking mondiali giovanili del basket gestiti dalla FIBA. oasport.it