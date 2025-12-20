Basket femminile | anticipo col sorriso per Schio che passa agilmente a Roseto

Il basket femminile apre la prima giornata di ritorno con un risultato positivo per il Famila Schio, che si impone con facilità sulla squadra di Roseto. La partita si è conclusa con un margine ampio, confermando la buona forma della formazione veneta. La vittoria rappresenta un buon avvio per il nuovo turno di campionato, mantenendo alta la fiducia nel proseguo della stagione.

Vittoria larga doveva essere e vittoria larga è per il Famila Schio nell’anticipo della prima giornata di ritorno della Serie A1 2025-2026. In quello che è un vero e proprio prodromo del quarto di finale di Coppa Italia che vedremo a Tortona il 3 gennaio, la squadra di Victor Lapena non ha problemi al PalaMaggetti: 62-91 sulla People Strategy Roseto. Per le Panthers Anne Ustby viaggia a quota 21, ma è chiaro che non può bastare di fronte all’arsenale offensivo scledense. E nemmeno di fronte a una Jessica Shepard da 26 punti, 17 rimbalzi e, tutte le voci comprese, 33 di valutazione. Nei fatti, la teoria direbbe che il match finisce nel primo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it

