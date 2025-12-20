Basket Eurolega | Butler gela la Virtus La Stella Rossa piega i bianconeri 90-89

Belgrado (Serbia), 19 dicembre 2025 – Sfuma a un passo dal traguardo la possibilità per la Virtus Bologna di chiudere con un doppio colpo la doppia trasferta di Eurolega a Belgrado: dopo il successo a spese del Partizan è infatti arrivata la sconfitta contro la Stella Rossa, che l’ha spuntata sui bianconeri per 90-89 al termine di una gara combattutissima. A decidere la sfida, un c anestro siglato a 20” dalla fine da Jared Butler. Sulla vittoria dei serbi ci sono però anche le firme altrettanto preziose di Codi Miller-McIntyre, autore di una doppia doppia (20 punti segnati e 10 assist distribuiti) e Jordan Nwora (20 punti con 710 da due). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

