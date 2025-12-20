PERUGIA – A Pian di Massiano gioca stasera (ore 20,30) la Bartoccini Mc Restauri Perugia per la 15esima giornata di A1 femminile. Sfida tosta con la Savino Del Bene Scandicci fresca del titolo mondiale, sulla carta proibitiva, ma è chiaro che gli stimoli saranno a mille e provarci è lecito. Le ragazze dell’allenatore Andrea Giovi hanno ritrovato un pizzico di fiducia domenica scorsa e col nuovo acquisto inserito in organico è aumentato l’ottimismo. Tra le padrone di casa la garanzia in attacco è la schiacciatrice Beatrice Gardini (nella foto) mentre a muro il compito più gravoso è affidato alla centrale Alessia Mazzaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bartoccini sfida-tabù: c’è Scandicci

Leggi anche: Volley A1 femminile, Savino Del Bene Scandicci - Bartoccini MC Restauri Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

