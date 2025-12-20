Barra 44enne arrestato con pistola e 41 cartucce in un negozio

Nella giornata di ieri, durante un controllo straordinario, la Polizia ha scoperto un uomo di 44 anni che tentava di nascondere una pistola calibro 9 e 41 cartucce in un negozio di Barra. La presenza di armi e munizioni rappresenta un grave rischio per la sicurezza pubblica. È stato immediatamente arrestato e messo a disposizione delle autorità competenti.

Controlli straordinari della Polizia a Barra: un 44enne tenta di nascondere una pistola calibro 9 e 41 cartucce in un negozio. L'arma era rubata. Napoli, 20 dicembre 2025 – Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi nei quartieri più sensibili della città. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 44enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, per porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli Gli agenti del Commissariato San Giovanni–Barra, impegnati in un servizio di controllo in via Villa Bisignano, hanno notato l'uomo che, alla vista della pattuglia, ha tentato di eludere il controllo rifugiandosi rapidamente all'interno di un esercizio commerciale.

