In Romanzo Criminale, parliamo del film di Michele Placido, il Secco era il tesoriere della banda con la passione per il canto. Sul grande schermo aveva il volto – e il fisico imponente – di Salvat. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Banda della Magliana e non solo, i misteri di Villa Osio

Leggi anche: Casa del Jazz, riprendono gli scavi tra i misteri della Banda della Magliana: da Orlandi a Adinolfi, in cerca di verità

Leggi anche: Cavalli, Rolex e una villa di lusso: maxisequestro per imprenditore di Roma legato alla Banda della Magliana

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Casa del jazz, trovato il punto di accesso al passaggio sotterraneo ma l'ingresso è murato; Ripresi e subito interrotti gli scavi alla Casa del Jazz: nel tunnel scoperto un accesso murato.

Banda della Magliana e non solo, i misteri di Villa Osio - Prima ancora che l'acquistasse Enrico Nicoletti (il tesoriere della mala) l'odierna Casa del Jazz ha avuto una storia notevole: dalla costruzione commissionata nel 1937 alle ruspe di oggi per cercare ... ilfoglio.it