Bancone e sorrisi ai tavoli ’Al borgo’ si trova il paese

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono alcuni bar che, tra chiacchiere e sorrisi, qualche aperitivo, fanno un po’ paese. Ci si incontra quando si è ancora adolescenti, qualche passaggio magari veloce nel pomeriggio con gli amichetti. Ci si torna quando si è un po’ più grandi, gli occhi a quella ragazza che però sembra pensare ad altro, soprattutto ad un altro. Si consolidano amicizie che durano una vita, dopo i compiti, dopo il lavoro, una mano a carte e un bicchiere di vino quando ormai si è già in pensione. Una vita intera. Un po è anche così al bar ’ Al borgo ’, a Caprile una delle frazioni di Codigoro. Una manciata di abitanti, le strade silenziose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

