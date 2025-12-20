’Ban Nadèl’ comici e solidarietà per l’Opera Marella

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Babbo Natale animerà il secondo appuntamento con ‘ Ban Nadèl, Bela Zant 2025 ’. Il Natale tradizionale bolognese arriva oggi alle 11, all’ Angolo di Padre Marella, all’incrocio tra le via Caprarie e Drapperie. In quell’angolo Padre Olinto Marella (1882-1969) chiedeva l’elemosina per i bambini poveri e le famiglie meno abbienti. Organizzato dall’ Opera Padre Marella, anche questo secondo appuntamento con Ban Nadèl, Bela Zant 2025 è stato realizzato con il contributo e il sostegno di Confesercenti. Zirudele, canzoni in dialetto, vin brulè, scambi di auguri e regali animeranno questa festa tanto attesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8217ban nad232l8217 comici e solidariet224 per l8217opera marella

© Ilrestodelcarlino.it - ’Ban Nadèl’, comici e solidarietà per l’Opera Marella

Leggi anche: Opera di Padre Marella. Nasce la Fondazione

Leggi anche: L’Opera di Padre Marella diventa Fondazione: “Una scelta per il futuro”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.