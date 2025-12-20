Bambino di 10 anni muore precipitando da una parete durante un gioco | la tragedia davanti agli occhi dell' amichetto

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scivolto mentre si arrampicava su una parete di roccia nel bosco ed è morto a soli 10 anni. La tragedia, durante un gioco con un amichetto, è avvenuta verso le 17. 🔗 Leggi su Leggo.it

bambino di 10 anni muore precipitando da una parete durante un gioco la tragedia davanti agli occhi dell amichetto

© Leggo.it - Bambino di 10 anni muore precipitando da una parete durante un gioco: la tragedia davanti agli occhi dell'amichetto

