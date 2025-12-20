Nikita Perotti ha condiviso pubblicamente il suo forte legame con Andrea Delogu, definendola “il mio pilastro”. Il rapporto tra i due, nato durante la partecipazione a Ballando con le stelle, si è rafforzato nel tempo. Perotti ha espresso il suo affetto e riconoscimento nei confronti di Delogu, sottolineando l’importanza di questa figura nella sua vita. E si commuove.

(Adnkronos) – “È il mio pilastro”. Così Nikita Perotti descrive il rapporto con Andrea Delogu nato a Ballando con le stelle e che nel corso di questi mesi si è consolidato. Mesi di prove intense, condivisione quotidiana e complicità hanno dato vita a un legame profondo tra il maestro di ballo e la conduttrice televisiva, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ballando, Perotti a cuore aperto su Delogu: “È il mio pilastro”. E si commuove

Leggi anche: Andrea Delogu su Nikita Perotti: “Il nostro rapporto non finirà con Ballando”

Leggi anche: Andrea Delogu rompe il silenzio su Nikita Perotti: “Il nostro legame va oltre Ballando”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Andrea Delogu e Nikita Perotti, finalmente la verità: «Ecco cosa siamo davvero io e lui»; Ballando con le Stelle, Andrea Delogu su Nikita Perotti: “Non stiamo insieme ma legame non finirà; “Ballando con le stelle”, Delogu a Perotti: “Ti adoro”. Poi chiarisce: “Non stiamo insieme”; Nikita Perotti, le parole su Andrea Delogu fanno sognare: Il nostro feeling è tutto vero... Mai dire mai nella vita.

Ballando, Perotti a cuore aperto su Delogu: “È il mio pilastro”. E si commuove - Così Nikita Perotti descrive il rapporto con Andrea Delogu nato a Ballando con le stelle e che nel corso di questi mesi si è consolidato. msn.com