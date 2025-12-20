Ballando Magnini in finale incanta tutti… tranne la giuria | è polemica

Durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle, l'esibizione di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli ha suscitato reazioni contrastanti. Se il pubblico ha apprezzato la performance, la giuria ha espresso giudizi più critici, generando discussioni e polemiche. La serata ha evidenziato ancora una volta le diverse interpretazioni del talento e della valutazione artistica nel programma. La vicenda ha aperto un dibattito sulla giuria e sul suo ruolo.

(Adnkronos) – Caos a Ballando con le stelle dopo l'esibizione di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli che ha incantato tutti. tranne la giuria. La coppia ha portato in scena un moderno che ha dato la possibilità all'ex nuotatore di dimostrare quanto sia migliorato tecnicamente. Un dettaglio che non è sfuggito a nessuno, nemmeno alla giuria. A creare caos sono stati i punti di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che hanno dato entrambi 8.

