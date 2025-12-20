Ballando con le stelle stasera 20 dicembre la finalissima | ospiti spareggi e coppia vincitrice
(Adnkronos) – Ballando con le stelle 2025 cala il sipario. Stasera, sabato 20 dicembre, verrà proclamata la coppia regina della ventesima edizione con l'ultimo appuntamento della stagione per il programma condotto da Milly Carlucci: appuntamento su Rai 1 alle 21.25 per il round decisivo tra spareggi, sfide e incoronazione dei campioni. Ospite d’onore, Riccardo Cocciante, tra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: “Ballando con le stelle”, la coppia vincitrice e eliminata: pubblico senza parole
Leggi anche: Ballando con le stelle settima puntata classifica coppia vincitrice ed eliminata
Ballando con le Stelle, la classifica e chi è stato eliminato ieri sera; Ballando con le stelle, dietro le quinte della finale: ecco le prove, tra sogni e ossa rotte; Ballando con le Stelle, finale di fuoco tra polemiche e super ospiti: chi vince e cosa vedremo stasera; Ballando con le stelle: la coppia vincitrice della dodicesima puntata del 2025 e la classifica.
Ballando con le Stelle, finale di fuoco tra polemiche e super ospiti: chi vince e cosa vedremo stasera - Si parte con lo spareggio di tre coppie, per poi entrare nel vivo della gara: tutte le anticipazioni dell'atto finale del dancing show. libero.it
Ballando con le stelle, stasera 20 dicembre la finalissima: ospiti, spareggi e coppia vincitrice - Stasera, sabato 20 dicembre, verrà proclamata la coppia regina della ventesima edizione con l’ultimo appuntamento della stagione per il ... sassarinotizie.com
Stasera la finale di Ballando con le stelle: sei coppie in gara per l’ultima sfida. Ecco i favoriti (e cosa aspettarsi) - Il reality di Milly Carlucci, appuntamento fisso del sabato sera autunnale di Rai1, chiude questa sera i battenti ... ilmattino.it
«Ballando con le Stelle potrebbe vedere nello scontro finale per il trionfo Francesca Fialdini e Barbara d’Urso. La Fialdini perché è bravissima, è brava anche Barbara che ha messo in campo il meglio di sé. Loro due in primis. Poi potrebbe vincere anche Andr - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.