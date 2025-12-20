Ballando con le stelle Lucarelli punzecchia d’Urso e La Rocca a poche ore dalla finale

Il lastra-gate, i cuori di D’Urso e i litigi di Lucarelli: il meglio (e il peggio) di Ballando con le stelle 2025 - Ballando con le stelle è un fenomeno culturale, un rito collettivo, una liturgia del sabato sera. msn.com

Ballando con le Stelle, il «caso ripescaggio» è tornato: dopo Costamagna tocca a Fialdini (e ora la domanda è una sola: Selvaggia Lucarelli protesterà ancora?) - Nel 2022 la giurata dichiarò guerra a Costamagna per essersi ritirata per un infortunio e per poi essere rientrata in gara attraverso il ripescaggio: succederà la stessa cosa con Francesca Fialdini? vanityfair.it

Ballando con le Stelle: chi ha vinto, gli eliminati, le coppie in semifinale

"Chi vince Ballando con le Stelle Nessun dubbio". Un giudice si espone a poche ore dalla finale >> https://buff.ly/S5AOWIh - facebook.com facebook

Ballando con le stelle, dietro le quinte della finale: ecco le prove, tra sogni e ossa rotte x.com

