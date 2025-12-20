Ballando con le stelle Lucarelli punzecchia d’Urso e La Rocca a poche ore dalla finale
Mancano poche ore alla finale di Ballando con le stelle e Selvaggia Lucarelli si è voluta togliere un altro sassolino dalla scarpa. Ovviamente nel suo mirino ci sono finiti Barbara d'Urso e il suo partner Pasquale La Rocca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli punge Barbara D'Urso ma il vero scontro è con Pasquale La Rocca! (VIDEO)
Leggi anche: Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle 2025 balla una Rumba con Pasquale La Rocca: il giudizio di Selvaggia Lucarelli – Video
Selvaggia stuzzica Barbara D'Urso: Trascinata da Pasquale, il ballerino la difende: Non è vero; Fabio Fognini punzecchia Francesca Fialdini: Ma ti sei fatta male o no? e lei svela la frase che l'ha ferita; Il lastra-gate, i cuori di D'Urso e i litigi di Lucarelli: il meglio (e il peggio) di Ballando con le stelle 2025; Paolo Belli fa mea culpa dopo lo screzio con Lucarelli a Ballando: Avrei dovuto stare zitto.
Ballando, Lucarelli ‘punzecchia’ Fognini e lui risponde: “Dobbiamo litigare?” - Quella tra Selvaggia Lucarelli e Fabio Fognini potrebbe assomigliare a una storia d'amore finita male. msn.com
Il lastra-gate, i cuori di D’Urso e i litigi di Lucarelli: il meglio (e il peggio) di Ballando con le stelle 2025 - Ballando con le stelle è un fenomeno culturale, un rito collettivo, una liturgia del sabato sera. msn.com
Ballando con le Stelle, il «caso ripescaggio» è tornato: dopo Costamagna tocca a Fialdini (e ora la domanda è una sola: Selvaggia Lucarelli protesterà ancora?) - Nel 2022 la giurata dichiarò guerra a Costamagna per essersi ritirata per un infortunio e per poi essere rientrata in gara attraverso il ripescaggio: succederà la stessa cosa con Francesca Fialdini? vanityfair.it
Ballando con le Stelle: chi ha vinto, gli eliminati, le coppie in semifinale
"Chi vince Ballando con le Stelle Nessun dubbio". Un giudice si espone a poche ore dalla finale >> https://buff.ly/S5AOWIh - facebook.com facebook
Ballando con le stelle, dietro le quinte della finale: ecco le prove, tra sogni e ossa rotte x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.