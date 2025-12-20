Ballando con le stelle Carolyn Smith critica i colleghi giurati | A volte c’è mancanza di rispetto

Dure le critiche di Carolyn Smith nei confronti dei giurati di Ballando con le stelle, mentre ha sottolineato gli apprezzamenti per Martina Colombari e Barbara d'Urso: coloro che più sono migliorate. Ballando con le Stelle 2025: lo sfogo di Carolyn Smith alla semifinale ha svelato il vero problema di questa edizione; Ballando, Smith contro la giuria: Io sono l'esperta qui. Lucarelli: Stai facendo un macello; «Ballando», Milly Carlucci: «Carolyn Smith è l'esperta, Mariotto odia le ritualità e mi diverte. I battibecchi riflettono i gusti del pubblico. Le rivelazioni del cast? D'Urso e Fialdini»; Ballando, pagelle semifinale: Carolyn Smith sbrocca (5). Barbara D'Urso e Andrea Delogu in finale (9), Martina Colombari? Che.... Ballando con le Stelle, Carolyn Smith ammette: "Finale da incubo quest'anno!" - In attesa della Finale di Ballando con le Stelle, in onda questa sera su Rai1, Carolyn Smith ha rivelato cosa pensa dei concorrenti e dell'atmosfera che si respirerà stasera.

Carolyn Smith critica la giuria di Ballando: “A volte manca rispetto per il lavoro” - A poche ore dalla finalissima di Ballando con le stelle, Carolyn Smith ha rilasciato una lunga intervista a FanPage. quilink.it

Carolyn Smith, il pronostico sulla finale di Ballando: "Sarà un incubo. Con gli altri giurati? Alti e bassi, a volte c'è un po' di mancanza di rispetto" - Secondo lei, è stata Martina Colombari a fare il percorso più bello: “Lei era rigida mentalmente e anche i suoi movimenti erano molto impostati, da quando ha iniziato ad aprirsi, parlando anche della ... today.it

Tre coppie in bilico, cinque in finale. È il sabato di Ballando con le stelle #ballandoconlestelle #rai1 - facebook.com facebook

Ballando con le stelle, si preannuncia una finale al femminile. Ecco le favorite, secondo i pronostici #ANSA x.com

