Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la finale
. Stasera, sabato 20 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la finale di Ballando con le stelle 2025, il programma condotto da Milly Carlucci composto da 13 puntate, per quella che sarà l’edizione più lunga di sempre in occasione della ventesima stagione del dancing show campione d’ascolti, che vede 12 vip cimentarsi a suon di balli accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. Dove vedere Ballando con le stelle 2025 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Lo show, come detto, va in onda stasera, sabato 20 dicembre 2025, con la finale, alle ore 21. 🔗 Leggi su Tpi.it
