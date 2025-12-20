Ballando con le Stelle 2025 la finale | Selvaggia ‘smonta’ la coreografia di Martina Colombari e Luca Favilla

Stasera si conclude la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, con la finale su Rai 1 condotta da Milly Carlucci. I concorrenti si sfideranno per aggiudicarsi il titolo, tra emozioni e sorprese. Tra gli eventi principali, Selvaggia intervenuta nella gara ha messo in discussione la coreografia di Martina Colombari e Luca Favilla, suscitando commenti e riflessioni.

E' tempo di finale per la ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Stasera, su Rai 1, Milly Carlucci conduce il tredicesimo e ultimo appuntamento del talent show. Sono sette le coppie a giocarsi la vittoria: Barbara D'Urso -Pasquale La Rocca, Andrea Delogu -Nikita Perotti, Francesca Fialdini -Giovanni Pernice, Filippo Magnini -Alessandra Tripoli, Fabio Fognini -Giada Lini, Martina Colombari -Luca Favilla e Rosa Chemica l-Erica Martinelli. Attesi gli ospiti Lucio Corsi e Riccardo Cocciante. In giuria, come sempre, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

