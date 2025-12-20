Ballando con le Stelle 2025 la finale | scontro per la vittoria tra Francesca Fialdini e Andrea Delogu

La finale di Ballando con le Stelle 2025 mette di fronte due noti volti dello spettacolo, Francesca Fialdini e Andrea Delogu. Questa sera, su Rai 1, si concluderà l'edizione numero 20 del programma, condotta da Milly Carlucci. Il pubblico è chiamato a seguire l'ultimo appuntamento, che determinerà il vincitore di questa stagione.

E’ tempo di finale per la ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Stasera, su Rai 1, Milly Carlucci conduce il tredicesimo e ultimo appuntamento del talent show. Sono due le coppie ancora in gara per giocarsi la vittoria:, Andrea Delogu -Nikita Perotti e Francesca Fialdini -Giovanni Pernice. Si sono fermati, al terzo posto, Barbara D’Urso -Pasquale La Rocca e Fabio Fognini -Giada Lini. Quinti a parimerito Filippo Magnini -Alessandra Tripoli, Martina Colombari -Luca Favilla e Rosa Chemica l-Erica Martinelli. Sesti classificati Paolo Belli -Anastasia Kuzmina. Tra gli ospiti Lucio Corsi e Riccardo Cocciante. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

