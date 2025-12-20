Ballando con le Stelle 2025 la finale | Rosa Chemical raggiunge i finalisti grazie alla wild card di Addino

Stasera si conclude la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, trasmessa su Rai 1 e condotta da Milly Carlucci. Durante la serata, i finalisti si sfideranno per il titolo, tra cui Rosa Chemical, che ha ottenuto l'accesso alla finale grazie alla wild card di Addino. È un momento importante per il programma e per i concorrenti, che si preparano a chiudere questa edizione con un ultimo spettacolo.

E’ tempo di finale per la ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Stasera, su Rai 1, Milly Carlucci conduce il tredicesimo e ultimo appuntamento del talent show. Sono sette le coppie sicure a giocarsi la vittoria: Barbara D’Urso -Pasquale La Rocca, Andrea Delogu -Nikita Perotti, Francesca Fialdini -Giovanni Pernice, Filippo Magnini -Alessandra Tripoli, Fabio Fognini -Giada Lini, Martina Colombari -Luca Favilla e Rosa Chemica l-Erica Martinelli. Attesi gli ospiti Lucio Corsi e Riccardo Cocciante. In giuria, come sempre, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

