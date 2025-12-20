Ballando con le Stelle 2025 la finale | Rosa Chemical ottiene il massimo dei voti ma la Wild Card di Addino lo ‘penalizza’
Si avvicina la conclusione della ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Questa sera, su Rai 1, si tiene la finale, condotta da Milly Carlucci. Rosa Chemical riceve il massimo dei voti, ma la Wild Card di Addino sembra aver influito sulla sua performance. È un momento di grande attesa per il pubblico e gli appassionati dello show.
E’ tempo di finale per la ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Stasera, su Rai 1, Milly Carlucci conduce il tredicesimo e ultimo appuntamento del talent show. Sono sette le coppie a giocarsi la vittoria: Barbara D’Urso -Pasquale La Rocca, Andrea Delogu -Nikita Perotti, Francesca Fialdini -Giovanni Pernice, Filippo Magnini -Alessandra Tripoli, Fabio Fognini -Giada Lini, Martina Colombari -Luca Favilla e Rosa Chemica l-Erica Martinelli. Attesi gli ospiti Lucio Corsi e Riccardo Cocciante. In giuria, come sempre, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
