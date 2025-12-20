Si avvicina la conclusione della ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Questa sera, su Rai 1, si tiene la finale, condotta da Milly Carlucci. Rosa Chemical riceve il massimo dei voti, ma la Wild Card di Addino sembra aver influito sulla sua performance. È un momento di grande attesa per il pubblico e gli appassionati dello show.

E’ tempo di finale per la ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Stasera, su Rai 1, Milly Carlucci conduce il tredicesimo e ultimo appuntamento del talent show. Sono sette le coppie a giocarsi la vittoria: Barbara D’Urso -Pasquale La Rocca, Andrea Delogu -Nikita Perotti, Francesca Fialdini -Giovanni Pernice, Filippo Magnini -Alessandra Tripoli, Fabio Fognini -Giada Lini, Martina Colombari -Luca Favilla e Rosa Chemica l-Erica Martinelli. Attesi gli ospiti Lucio Corsi e Riccardo Cocciante. In giuria, come sempre, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2025, la finale: Rosa Chemical ottiene il massimo dei voti ma la Wild Card di Addino lo ‘penalizza’

Leggi anche: Ballando con le Stelle 2025, la finale: Rosa Chemical raggiunge i finalisti grazie alla wild card di Addino

Leggi anche: Ballando con le Stelle 2025, sesta puntata: la Signora Coriandoli perde il ballottaggio ma rimane in gara grazie alla wild card di Sara Di Vaira

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ballando con le stelle 2025, la finale: concorrenti, anticipazioni, tutto quello che c'è da sapere; Ballando con le Stelle, la classifica e chi è stato eliminato ieri sera; Ballando con le stelle, le coppie in pista per la finale. Ospiti Riccardo Cocciante e Lucio Corsi; Ballando con le stelle, chi andrà in finale? Le anticipazioni, la gara, i ballerini per una notte.

La finale di Ballando con Le Stelle: le coppie che si esibiscono per prime e come funziona il voto - Lo spareggio iniziale tra Colombari, Belli e Chemical apre la finale. ilfattoquotidiano.it