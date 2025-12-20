Stasera si conclude la ventesima edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1, condotta da Milly Carlucci. La finale propone le esibizioni dei finalisti, tra cui Colombari, Chemical e Magnini, che si sono classificati quinti a pari merito. Sarà un momento importante per i concorrenti e per il pubblico, che potrà seguire le ultime performance e conoscere il vincitore di questa edizione.

E’ tempo di finale per la ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Stasera, su Rai 1, Milly Carlucci conduce il tredicesimo e ultimo appuntamento del talent show. Sono quattro le coppie ancora in gara per giocarsi la vittoria: Barbara D’Urso -Pasquale La Rocca, Andrea Delogu -Nikita Perotti, Francesca Fialdini -Giovanni Pernice e Fabio Fognini -Giada Lini. Quinti a parimerito Filippo Magnini -Alessandra Tripoli, Martina Colombari -Luca Favilla e Rosa Chemica l-Erica Martinelli. Sesti classificati Paolo Belli -Anastasia Kuzmina. Tra gli ospiti Lucio Corsi e Riccardo Cocciante. In giuria, come sempre, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2025, la finale: Colombari, Chemical e Magnini quinti classificati a pari merito

Leggi anche: Ballando con le Stelle, finale al via con il ripescaggio: Colombari torna in gara, Rosa Chemical in finale con la wild card

Leggi anche: ? Le Pagelle di Ballando con le Stelle (1° Novembre): Magnini Vince, Rosa Chemical a Rischio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ballando con le stelle 2025, la finale: concorrenti, anticipazioni, tutto quello che c'è da sapere; Ballando con le Stelle, la classifica e chi è stato eliminato ieri sera; Ballando con le stelle, le coppie in pista per la finale. Ospiti Riccardo Cocciante e Lucio Corsi; Ballando con le stelle, chi andrà in finale? Le anticipazioni, la gara, i ballerini per una notte.

FINALE BALLANDO CON LE STELLE 2025/ Diretta e vincitore: spareggio tra Colombari, Chemical e Paolo Belli - Oggi 20 dicembre va in onda la finale di Ballando con le stelle 2025 che proclamerà il vincitore di questa edizione: Lucio Corsi e Cocciante ospiti ... ilsussidiario.net