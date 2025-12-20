Ballando con le Stelle 2025 la finale | Colombari Chemical e Magnini quinti classificati a pari merito

Stasera si conclude la ventesima edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1, condotta da Milly Carlucci. La finale propone le esibizioni dei finalisti, tra cui Colombari, Chemical e Magnini, che si sono classificati quinti a pari merito. Sarà un momento importante per i concorrenti e per il pubblico, che potrà seguire le ultime performance e conoscere il vincitore di questa edizione.

E’ tempo di finale per la ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Stasera, su Rai 1, Milly Carlucci conduce il tredicesimo e ultimo appuntamento del talent show. Sono quattro le coppie ancora in gara per giocarsi la vittoria: Barbara D’Urso -Pasquale La Rocca, Andrea Delogu -Nikita Perotti, Francesca Fialdini -Giovanni Pernice e Fabio Fognini -Giada Lini. Quinti a parimerito Filippo Magnini -Alessandra Tripoli, Martina Colombari -Luca Favilla e Rosa Chemica l-Erica Martinelli. Sesti classificati Paolo Belli -Anastasia Kuzmina. Tra gli ospiti Lucio Corsi e Riccardo Cocciante. In giuria, come sempre, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

