Ballando con le stelle 2025 eliminati | chi è stato eliminato dopo la finale

Sabato 20 dicembre 2025 si è conclusa la 20ª edizione di Ballando con le stelle su Rai 1, con la finale condotta da Milly Carlucci. Durante la serata sono stati eliminati alcuni concorrenti, determinando i finalisti e il vincitore di quest’anno. Di seguito, l'elenco delle coppie eliminate dopo la finale e i dettagli sulla loro partecipazione.

, 20 dicembre, coppie. Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle 2025 durante la puntata di stasera? Oggi, sabato 20 dicembre 2025, su Rai 1 è andata in onda la finale della 20esima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci. Allo spareggio sono finiti Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical ed Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla. Chi è stato eliminato? E chi ha vinto il programma? In aggiornamento LA CLASSIFICA Di seguito la classifica finale di Ballando con le stelle 2025: In aggiornamento Concorrenti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la finale Leggi anche: Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la prima puntata Leggi anche: Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la seconda puntata Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Chi sono i finalisti di Ballando con le Stelle 2025: eliminati di sabato 13 dicembre; Ballando con le stelle, chi andrà in finale? Le anticipazioni, la gara, i ballerini per una notte; Ballando con le Stelle, seconda semifinale (senza Tu si que vales): ospiti, polemiche e chi esce stasera; Ballando con le stelle ancora non è completo: le pagelle della semifinale. Chi sono i finalisti di Ballando con le Stelle 2025: eliminati di sabato 13 dicembre - Ballando con le Stelle 2025 è quasi arrivato all’atto conclusivo: sabato 20 dicembre andrà in onda in Prima serata su Raiuno la finale dell’edizione dei vent’anni del talent s ... quotidiano.net

Ballando con le Stelle 2025, chi sono gli eliminati e i finalisti della dodicesima puntata del 13 dicembre? La classifica delle coppie - Si è conclusa la 12ª puntata di ballando con le stelle 2025: ecco la classifica e chi sono i finalisti di questa edizione ... superguidatv.it

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, primi eliminati della finale Ballando con le Stelle?/ Frecciata ai giurati - Paolo Belli e Anastasia Kuzmina optano per un paso doble in vista dello spareggio a Ballando con le Stelle 2025: in palio c'è la finale ... ilsussidiario.net

Ballando con le stelle 2025 - della nona puntata. E chi è stato eliminato

Andrea Delogu protagonista di Ballando con le stelle, la storia della conduttrice finalista dello show - facebook.com facebook

Ballando con le stelle, si preannuncia una finale al femminile. Ecco le favorite, secondo i pronostici #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.