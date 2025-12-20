Baldini, cuor di dottore. Dieci anni fa ci lasciava il medico di don Dossetti.

"Dutaur, mè astag bel e bèin (Dottore, adesso sì che sto bene)". Quasi una formula collaudata e liberatoria. Era quella che tutti i pazienti pronunciavano in stretto dialetto bolognese appena finita la visita dal medico Alessandro Baldini (1936-2015), cardiologo internista, direttore dell’ospedale di Bazzano e medico personale di don Giuseppe Dossetti (1913-1996), il frate fondatore della Piccola Annunziata di Monte Sole. A dieci anni dalla scomparsa, oggi alle 17, nella sala Sognoveglio di Monteveglio – Valsamoggia, il Comune, assieme ai familiari e gli amici, dedicano a Baldini un incontro molto atteso dal titolo ’L’Umanesimo e l’Impegno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

