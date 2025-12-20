Bailey entra al 53′ contro la Juve ma dura solo 17 minuti | Gasperini non nasconde la sua frustrazione
Leon Bailey entra al 53’ contro la Juventus, ma il suo debutto dura solo 17 minuti a causa di un infortunio. La sua sostituzione ha suscitato alcune preoccupazioni, e anche Gasperini ha espresso la sua delusione per l’accaduto.
Leon Bailey costretto al cambio per infortunio dopo appena 17 minuti dal suo ingresso in campo contro la Juventus. È il terzo stop dall'inizio della stagione. La Roma valuta rinforzi sul mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Primo cambio: esce Pellegrini, entra Bailey #JuveRoma 1-0 x.com
BOCCIATURA Secondo il Corriere dello Sport, già a gennaio Tsimikas e Bailey, entrambi in prestito, potrebbero essere rispediti rispettivamente al Liverpool e all’Aston Villa. Scelte tecniche prima ancora che economiche - facebook.com facebook
