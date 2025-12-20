Bailey entra al 53′ contro la Juve ma dura solo 17 minuti | Gasperini non nasconde la sua frustrazione

Leon Bailey entra al 53’ contro la Juventus, ma il suo debutto dura solo 17 minuti a causa di un infortunio. La sua sostituzione ha suscitato alcune preoccupazioni, e anche Gasperini ha espresso la sua delusione per l’accaduto.

