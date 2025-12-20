Babbo Natale sbarca a Brindisi | uno spettacolo magico tra cielo e mare

Brindisi si appresta ad accogliere un evento speciale nel periodo natalizio. Domenica 21 dicembre 2025, il lungomare di Viale Regina Margherita ospiterà

BRINDISI - La città di Brindisi si prepara a vivere un'atmosfera natalizia senza precedenti. Domenica 21 dicembre 2025, il lungomare di Viale Regina Margherita diventerà il palcoscenico di un evento straordinario intitolato "Babbo Natale arriva dal mare". L'iniziativa, promossa da Motonautica.

