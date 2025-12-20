Babbo Natale bussa alla finestra delle stanze dei bambini ricoverati in ospedale
Nella giornata di oggi (20 dicembre), presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, i Vigili del Fuoco hanno fatto visita ai bambini ricoverati. Un'iniziativa che, ancora una volta, conferma l’attenzione e la sensibilità che da sempre contraddistinguono il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Babbo Natale dei Vigili del Fuoco con i banbini ricoverati all'ospedale di Caserta; Babbo Natale bussa alle porte.
Babbo Natale dei Vigili del Fuoco con i banbini ricoverati all'ospedale di Caserta
