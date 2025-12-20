Babbo Natale atterra con la speciale slitta nei reparti pediatrici del Salento con l' autoscala del 115
LECCE - I vigili del fuoco si sono calati dai tetti degli ospedali di Lecce, Scorrano e Tricase. Nelle mattinate di oggi e del 18 dicembre, infatti, il personale del comando provinciale del 115 ha partecipato agli eventi solidali dedicati ai piccoli ricoverati. Iniziative pensate infatti per i. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
