Avellino e i suoi dintorni sono stati attraversati da una carovana di motociclisti vestiti da Babbo Natale, impegnati in un gesto di solidarietà che si ripete da quindici anni. Questa iniziativa, semplice e discreta, rappresenta un momento di vicinanza alle persone più bisognose del territorio. Babbi Natale su due ruote: cronaca di una solidarietà rumorosa.

Avellino e i suoi dintorni, in un pomeriggio che il calendario chiama natalizio, sono stati attraversati da una carovana rumorosa e paziente: motociclisti vestiti da Babbo Natale, uomini adulti mascherati da figura universale dell’infanzia, impegnati in un gesto che da quindici anni si ripete con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

