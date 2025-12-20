Azzardo Win for Italia team | consulta antiusura San Giovanni Paolo II grande preoccupazione Ha sede a Bari e contesta la scelta di trasformare ancora una volta la fragilità dei cittadini in una fonte di entrate

Di seguito un comunicato diffuso dalla consulta antiusura "San Giovanni Paolo II": La Consulta Nazionale Antiusura San Giovanni Paolo II esprime grande preoccupazione per l'ennesima scelta di introdurre un nuovo gioco d'azzardo "Win for Italia Team", trasformando ancora una volta la fragilità dei cittadini in una fonte di entrate. È inaccettabile che, di fronte a un'emergenza sociale ormai conclamata, le istituzioni continuino a considerare l'azzardo come una leva fiscale, ignorando deliberatamente le conseguenze devastanti che questo sistema produce nelle famiglie italiane. Ancora più grave è associare un nuovo gioco d'azzardo all'evento sportivo per eccellenza come le Olimpiadi.

