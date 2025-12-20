Ayrton Senna una leggenda in F1 e un amico dei rally

Ayrton Senna, celebre campione di Formula 1, è ricordato anche per il suo interesse verso altre discipline motoristiche. Decise di imparare a guidare su terra, affrontando questa nuova sfida con la sua tipica determinazione. “Non so nulla dei rally e non ho voluto chiedere a nessuno come si guida”, ammise, dimostrando la sua volontà di scoprire e sperimentare direttamente. Senna decise che avrebbe finalmente imparato a guidare su terra.

Senna decise che avrebbe finalmente imparato a guidare su terra. "Non so nulla dei rally e non ho voluto chiedere a nessuno come si guida. Voglio capirlo da solo", diceva prima di salire a bordo della prima auto da rally della sua vita.

