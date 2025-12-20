Avviso di sfratto per Spin Time.

Lo chiamano esperimento di rigenerazione dal basso, ma è un'occupazione abusiva a tutti gli effetti che va avanti dal 2013. Nel cuore di Roma, in via Santa Croce in Gerusalemme, una struttura di proprietà privata di circa 20.000 metri quadrati, nel quadrante Esquilino–San Giovanni, è ostaggio dei Movimenti per la casa da quasi 13 anni. L'immobile, nella lista degli sgomberi della Prefettura, è il simbolo di uno schema che si ripete e che rischia di costare milioni di euro alla collettività. Occupato da Action contro l'emergenza abitativa, negli anni si è trasformato anche in passerella politica e opposizione allo Stato reo, a detta di chi appoggia l'occupazione, di non comprendere il valore di ciò che nel tempo è diventato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

