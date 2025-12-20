È ufficiale: Steve Rogers (Chris Evans) tornerà nell’MCU per Avengers: Doomsday. Sei anni dopo aver perso lo scudo di Capitan America e aver ottenuto il suo lieto fine in Avengers: Endgame, il primo trailer di Doomsday ha confermato il ritorno di Steve e ha rivelato che anche lui e Peggy hanno avuto un bambino. Sfortunatamente, il suo tempo in famiglia potrebbe essere finito, almeno temporaneamente, dato che sarà costretto a tornare per affrontare il Dottor Destino. È facile capire perché la Marvel voglia il ritorno di Evans, soprattutto con Robert Downey Jr. nel ruolo del cattivo, ma ciò che colpisce di questo ritorno è ciò che promette e ciò che non fa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Avengers: Doomsday, a tornare sarà Steve Rogers e non Captain America ed è una distinzione importantissima



