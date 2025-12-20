Avengers | Doomsday a tornare sarà Steve Rogers e non Captain America ed è una distinzione importantissima
È ufficiale: Steve Rogers (Chris Evans) tornerà nell’MCU per Avengers: Doomsday. Sei anni dopo aver perso lo scudo di Capitan America e aver ottenuto il suo lieto fine in Avengers: Endgame, il primo trailer di Doomsday ha confermato il ritorno di Steve e ha rivelato che anche lui e Peggy hanno avuto un bambino. Sfortunatamente, il suo tempo in famiglia potrebbe essere finito, almeno temporaneamente, dato che sarà costretto a tornare per affrontare il Dottor Destino. È facile capire perché la Marvel voglia il ritorno di Evans, soprattutto con Robert Downey Jr. nel ruolo del cattivo, ma ciò che colpisce di questo ritorno è ciò che promette e ciò che non fa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Squadra avengers di captain america svelata da disney per avengers doomsday
Leggi anche: Tutti e sei i figli di Steve Rogers che potrebbero comparire in Avengers: Doomsday
Hugh Jackman sarà ancora Wolverine in un nuovo film dei Marvel Studios post Secret Wars?.
Avengers: Doomsday può salvare il MCU? La reazione dei fan al trailer fa ben sperare - Finalmente sembra esserci un grande entusiasmo palpabile intorno ad un nuovo titolo dei Marvel Studios: il 2026 si prospetta promettente! cinema.everyeye.it
Il Capitan America di Chris Evans ritorna con un bambino nel primo trailer di Avengers: Doomsday - Scopri il ritorno del Captain America di Chris Evans con un misterioso bambino nel primo trailer di Avengers: Doomsday. cinefilos.it
Avengers: Doomsday, il primo trailer conferma chi è il vero Capitan America dell’MCU - Scopri come il primo trailer di Avengers: Doomsday rivela chi è il vero Capitan America dell’MCU e cosa significa per la saga. cinefilos.it
Avengers Doomsday Trailer LEAKED with Steve Rogers BACK as Captain America!
Il primo trailer di Avengers: Doomsday chiarisce finalmente un punto chiave: chi è il vero Capitan America dell’MCU. La risposta cambia tutto… Leggi di più https://www.cinefilos.it/cinema-news/2025/avengers-doomsday-primo-trailer-conferma-vero-cap - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.