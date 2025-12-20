Avengers | Doomsday a tornare sarà Steve Rogers e non Captain America ed è una distinzione importantissima

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ufficiale: Steve Rogers (Chris Evans) tornerà nell’MCU per Avengers: Doomsday. Sei anni dopo aver perso lo scudo di Capitan America e aver ottenuto il suo lieto fine in Avengers: Endgame, il primo trailer di Doomsday ha confermato il ritorno di Steve e ha rivelato che anche lui e Peggy hanno avuto un bambino. Sfortunatamente, il suo tempo in famiglia potrebbe essere finito, almeno temporaneamente, dato che sarà costretto a tornare per affrontare il Dottor Destino. È facile capire perché la Marvel voglia il ritorno di Evans, soprattutto con Robert Downey Jr. nel ruolo del cattivo, ma ciò che colpisce di questo ritorno è ciò che promette e ciò che non fa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

avengers doomsday a tornare sar224 steve rogers e non captain america ed 232 una distinzione importantissima

© Metropolitanmagazine.it - Avengers: Doomsday, a tornare sarà Steve Rogers e non Captain America ed è una distinzione importantissima

Leggi anche: Squadra avengers di captain america svelata da disney per avengers doomsday

Leggi anche: Tutti e sei i figli di Steve Rogers che potrebbero comparire in Avengers: Doomsday

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Hugh Jackman sarà ancora Wolverine in un nuovo film dei Marvel Studios post Secret Wars?.

avengers doomsday tornare sar224Avengers: Doomsday può salvare il MCU? La reazione dei fan al trailer fa ben sperare - Finalmente sembra esserci un grande entusiasmo palpabile intorno ad un nuovo titolo dei Marvel Studios: il 2026 si prospetta promettente! cinema.everyeye.it

avengers doomsday tornare sar224Il Capitan America di Chris Evans ritorna con un bambino nel primo trailer di Avengers: Doomsday - Scopri il ritorno del Captain America di Chris Evans con un misterioso bambino nel primo trailer di Avengers: Doomsday. cinefilos.it

avengers doomsday tornare sar224Avengers: Doomsday, il primo trailer conferma chi è il vero Capitan America dell’MCU - Scopri come il primo trailer di Avengers: Doomsday rivela chi è il vero Capitan America dell’MCU e cosa significa per la saga. cinefilos.it

Avengers Doomsday Trailer LEAKED with Steve Rogers BACK as Captain America!

Video Avengers Doomsday Trailer LEAKED with Steve Rogers BACK as Captain America!

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.