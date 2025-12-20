Avellino-Palermo | ecco le probabili formazioni

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 20 dicembre alle 17.15, il Partenio Lombardi ospiterà il Palermo per l’ultimo appuntamento del 2025: una partita che potrebbe indirizzare il destino immediato della stagione. I biancoverdi puntano a consolidare la loro posizione e ad affrontare il girone di ritorno con tranquillità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Avellino-Palermo, diciassettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Avellino-Palermo, le probabili formazioni: Peda braccetto di destra, Bereszynski in vantaggio su Diakitè

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Avellino-Palermo, i ballottaggi sulla fascia destra: le probabili formazioni; Avellino-Palermo, le probabili formazioni: Peda braccetto di destra, Bereszynski in vantaggio su Diakitè; Avellino-Palermo: ecco le probabili formazioni; Avellino-Palermo: le probabili formazioni.

avellino palermo probabili formazioniAvellino-Palermo, le probabili formazioni: dubbio a destra, Diakité in vano - I cookie sono dei piccolissimi file di testo che vengono memorizzati nel tuo computer quando visiti un sito web. forzapalermo.it

avellino palermo probabili formazioniGazzetta dello Sport: “Inzaghi perde Vasic e Pierozzi. Le probabili formazioni di Avellino-Palermo” - Come rimarca la Gazzetta dello Sport, la sfida si preannuncia complessa per i rosanero, chiamati ... ilovepalermocalcio.com

Avellino-Palermo, Pierozzi e Vasic assenti: le probabili formazioni - In porta ci sarà Daffara, mentre la difesa a tre sarà formata da Enrici, Simic e Fontanarosa. livesicilia.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.