Avellino-Palermo Biancolino | Questo è lo spirito che voglio Un Avellino che non molla mai

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel post gara del Partenio, dopo il 2-2 contro il Palermo, Raffaele Biancolino si presenta in mixed zone con il volto di chi ha visto la sua squadra restare dentro la partita fino all’ultimo minuto.La partita e la crescita dell’AvellinoL’Avellino, passato in vantaggio, poi sotto nella ripresa, ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

avellino palermo biancolino questo 232 lo spirito che voglio un avellino che non molla mai

© Avellinotoday.it - Avellino-Palermo, Biancolino: “Questo è lo spirito che voglio. Un Avellino che non molla mai”

Leggi anche: Padova-Avellino 2-2, Biancolino: “Bicchiere mezzo pieno, ma voglio sempre di più”

Leggi anche: Avellino–Palermo, le formazioni ufficiali: Biancolino sfida Inzaghi al “Partenio”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il Palermo la ribalta ma poi subisce ancora: al Partenio con l’Avellino &#232; 2-2 - Il Palermo, con questo pareggio, mantiene il quinto posto in classifica e raggiunge quota 30 punti. livesicilia.it

avellino palermo biancolino 232Avellino-Palermo 2-2: emozioni e colpi di scena al Partenio - Palermo di Sabato 20 dicembre 2025: Biasci e Palumbo per gli irpini, Ranocchia e Pohjanpalo per i rosanero. calciomagazine.net

avellino palermo biancolino 232Avellino–Palermo, le formazioni ufficiali: Biancolino sfida Inzaghi al “Partenio” - L’Avellino di Raffaele Biancolino cerca punti pesanti per risalire dalle zone basse, mentre il Palermo di Filippo Inzaghi vuole consolidare la propria posizione in area playoff ... today.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.