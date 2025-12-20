Avellino-Palermo Biancolino | Questo è lo spirito che voglio Un Avellino che non molla mai
Nel post gara del Partenio, dopo il 2-2 contro il Palermo, Raffaele Biancolino si presenta in mixed zone con il volto di chi ha visto la sua squadra restare dentro la partita fino all’ultimo minuto.La partita e la crescita dell’AvellinoL’Avellino, passato in vantaggio, poi sotto nella ripresa, ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
