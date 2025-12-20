Avellino-Palermo 2-2 le pagelle | per Diakitè ingenuità enorme Ranocchia trova la prima rete in campionato
Non “entra” il poker al Palermo: la squadra di Inzaghi pareggia 2-2 al Partenio di Avellino, al termine di una gara che alimenta più di un rimpianto anche se nel finale la difesa rosa ha tremato in due circostanze e i campani potevano addirittura vincerla. Il pareggio è il risultato più giusto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Palermo-Modena 1-1, le pagelle: Joronen salva la porta, Diakitè corre e lotta
Leggi anche: Avellino-Palermo, le probabili formazioni: Peda braccetto di destra, Bereszynski in vantaggio su Diakitè
Avellino-Palermo: info settore ospiti; Avellino-Palermo: ecco le probabili formazioni; Avellino-Palermo, le probabili formazioni: Peda braccetto di destra, Bereszynski in vantaggio su Diakitè; Verso Avellino-Palermo, il pallone racconta le gare in Irpinia.
Avellino-Palermo 2-2: emozioni e colpi di scena al Partenio - Palermo di Sabato 20 dicembre 2025: Biasci e Palumbo per gli irpini, Ranocchia e Pohjanpalo per i rosanero. calciomagazine.net
Avellino-Palermo 2-2, beffa nel finale: Palumbo gela i rosanero - Lombardi il Palermo ottiene un pareggio combattuto contro l’Avellino, che sa di beffa, con il punteggio finale di 2- ilovepalermocalcio.com
Avellino-Palermo 2-2: le pagelle del match - Fondamentale il suo intervento in uscita al 48’, che sporca il pallone a Tutino involato in solitaria. ilovepalermocalcio.com
Alle 17:15 il Palermo affronta l'Avellino Questi gli 11 scelti da mister Pippo Inzaghi per l'inizio del match Segui la diretta testuale della partita al link nel primo commento - facebook.com facebook
Le probabili formazioni di Avellino-Palermo, Inzaghi deve rinunciare per la prima volta a Pierozzi. Al suo posto Bereszynski x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.