Avellino e Palermo regalano spettacolo | finisce 2-2 al cardiopalma

Al Partenio finisce in parità una gara scandita da continui capovolgimenti di fronte: Avellino avanti nel primo tempo, Palermo capace di ribaltarla nella ripresa, poi il pareggio biancoverde nel finale.Partenza equilibrata e vantaggio dell’AvellinoColpo d’occhio notevole sugli spalti e squadre in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino e Palermo regalano spettacolo: finisce 2-2 al cardiopalma Leggi anche: Derby al cardiopalma, senza vinti né vincitori. Tra Forte e Cgc finisce con un gol per parte Leggi anche: Il Palermo butta via il poker di vittorie nel finale: con l'Avellino finisce 2-2 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Biasci: Con coraggio contro il Palermo. Una vittoria come regalo di Natale per i tifosi (Guarda il video); Corriere dello Sport: “Arriva il Palermo, Avellino s’infiamma. Al Partenio in 10 mila”; Avellino, Biasci: “Regalo di Natale ai tifosi? Speriamo la vittoria col Palermo”. DIRETTA/ Avellino Palermo (risultato finale 2-2): un pareggio spettacolo! (Serie B, 20 dicembre 2025) - Serie B, Diretta Avellino Palermo, streaming video tv: i rosanero, in grande forma, fanno visita alla squadra biancoverde campana (20 dicembre 2025) ... ilsussidiario.net

Show Next Gen Juve nel pari tra Avellino e Palermo. E nel Monza segna Birindelli... - Il pomeriggio di Serie B si infiamma tra gol e certezze, dopo l'anticipo tra Bari e Catanzaro che ha aperto la diciassettesima giornata. tuttosport.com

Alle 17:15 il Palermo affronta l'Avellino Questi gli 11 scelti da mister Pippo Inzaghi per l'inizio del match Segui la diretta testuale della partita al link nel primo commento - facebook.com facebook

Le probabili formazioni di Avellino-Palermo, Inzaghi deve rinunciare per la prima volta a Pierozzi. Al suo posto Bereszynski x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.