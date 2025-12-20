Avellino Basket espugna Cividale | vittoria preziosa nella 18ª giornata di Serie A2
Avellino Basket conquista una vittoria importante nella 18ª giornata di Serie A2, affrontando Cividale in trasferta. La squadra dimostra solidità e determinazione, mantenendo alta la concentrazione per tutto l'incontro. In una partita che ha anche un valore emotivo per Giacomo Dell'Agnello, il match si rivela un passo importante nel cammino stagionale. Avellino Basket espugna Cividale: vittoria preziosa nella 18ª giornata di Serie A2.
Nella partita dei ricordi per Giacomo Dell'Agnello contro la sua ex squadra, i biancoverdi di coach Dell'Agnello disputano una partita dalla grande mentalità. Pur dovendo fare a meno di Cicchetti, con Pini, Dell'Agnello e Zerini penalizzati dai falli nel corso della partita, la squadra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Basket serie A2 | UEB Gesteco Cividale-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta. Live
Leggi anche: Basket, Trapani espugna Napoli nella sesta giornata di Serie A. Decisivo Timothy Allen con 19 punti, ai partenopei non basta Simms
Prova di forza per Avellino, espugnata Cividale - Nella partita dei ricordi per Giacomo Dell'Agnello contro la sua ex squadra, i biancoverdi di coach Di Carlo disputano una partita dalla grande mentalità. msn.com
A2 - Unicusano solida: Avellino Basket compie l'impresa a Cividale - Nella serata dal sapore speciale per Giacomo Dell’Agnello, impegnato contro la sua ex squadra, l’Avellino di coach Di Carlo mette in campo una prova di grande carattere. pianetabasket.com
A2 - Per l'Unicusano Avellino trasferta impegnativa a Cividale dalla Gesteco - Nell’ultimo turno esterno dell’anno, prima di Natale, l’Unicusano Avellino Basket affronta la complicata trasferta di Cividale contro la United Eagles Basketball. msn.com
Tantissimi piccoli campioni e un’energia contagiosa: ieri la festa di Natale del Minibasket e delle giovanili è stata un vero spettacolo! Ph @vittorioalvinocorot_studio #avellinobasket #minibasket #settoregiovanile #festadinatale - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.