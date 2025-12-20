Auto vandalizzate a Trevi nel Lazio incastrato dalle telecamere | scatta la denuncia

Un uomo residente a Trevi nel Lazio è stato denunciato dai Carabinieri del posto per aver danneggiato vari veicoli regolarmente parcheggiati per le strade del paese ciociaro. Grazie alle indagini eseguite dai militari, condotte a seguito delle diverse denunce per danneggiamento pervenute in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Lascia l'auto in contromano e abbandona la pattumiera per strada: incastrato dalle telecamere

