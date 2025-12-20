Auto si ribalta sulla Panoramica | tre donne ferite
Incidente oggi pomeriggio poco dopo le 15,30 lungo la strada Provinciale 21, la cosiddetta “Panoramica” nel territorio comunale di Montagna in Valtellina.Un'auto, una Ford, che si stava dirigendo in direzione di Sondrio, infatti, per ragioni ancora in corso di accertamento da parte di carabinieri. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
