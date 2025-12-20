Auto si ribalta sulla Panoramica | tre donne ferite

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente oggi pomeriggio poco dopo le 15,30 lungo la strada Provinciale 21, la cosiddetta “Panoramica” nel territorio comunale di Montagna in Valtellina.Un'auto, una Ford, che si stava dirigendo in direzione di Sondrio, infatti, per ragioni ancora in corso di accertamento da parte di carabinieri. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

auto si ribalta sulla panoramica tre donne ferite

© Sondriotoday.it - Auto si ribalta sulla "Panoramica": tre donne ferite

Leggi anche: Lecco, incidente in galleria sulla Statale 36: un'auto si ribalta, due donne ferite

Leggi anche: Sondrio, auto urta i tubi del gas e si ribalta sulla strada Panoramica

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

auto ribalta panoramica treMontagna in Valtellina. Si ribalta un’auto, tre feriti - L’incidente questo pomeriggio quando una Ford con a bordo tre donne si è ribaltata. radiotsn.tv

Auto si ribalta all’ingresso di Villacidro: tre feriti, grave una bambina di 18 mesi - Questo pomeriggio all’ingresso del paese in via Nazionale, per cause ancora da accertare, un’auto è finita ... unionesarda.it

Sondrio, auto urta i tubi del gas e si ribalta sulla strada Panoramica - 45 all’imbocco della strada Panoramica, dove un’auto si è ribaltata dopo aver urtato contro i tubi del gas. ilgiorno.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.