Auto rubata nel Milanese abbandonata nei campi di Centora

Un’auto rubata a Magenta, nell’hinterland di Milano, è stata ritrovata dalla Polizia Locale di Rottofreno nei campi di Centora. L’intervento ha portato al recupero del veicolo e all’avvio delle indagini per identificare i responsabili. La vicenda evidenzia l’importanza delle collaborazioni tra le forze dell’ordine e la necessità di mantenere alta l’attenzione sul territorio.

Un'auto rubata a Magenta, nell'hinterland di Milano, è stata ritrovata dalla Polizia Locale di Rottofreno nei campi di Centora. Il veicolo è stato abbandonato dai ladri dopo essere finito fuori strada. Gli agenti hanno contattato il carro attrezzi "Caniglia Soccorso" di Castelsangiovanni per.

