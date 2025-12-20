auto cappotta sul raccordo feriti due operai anas

Due operai feriti, uno è in gravi condizioni. Ferito anche il conducente dell’auto. Che, ieri mattina, si è ribaltata lungo il raccordo Perugia-Bettolle. L’incidente nei pressi dello svincolo di Mantignana, in direzione Bettole-Firenze. Secondo quanto appreso, il veicolo, nel ribaltarsi, ha perso numerosi pezzi che sono finiti contro dei lavoratori di Anas che stavano eseguendo la pulizia dei fossi laterali della carreggiata. Per consentire l’intervento su strada, a distanza di sicurezza era posizionato un mezzo Anas con l’indicatore luminoso della necessaria deviazione, quindi, a seguire, la segnaletica per limitare l’area di intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

