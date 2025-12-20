Autismo al centro di un doppio appuntamento a Catignano | convengo e presentazione del libro di Paola Giosuè
Il convegno “Autismo: conoscere per comprendere” e la presentazione del libro “Autismo è.Questione di neurodivergenza” di Paola Giousè saranno al centro dell’incontro che domenica 21 dicembre alle 16 si terrà all’Auditorium comunale di Catignano (a ingresso libero), al termine del quale sarà. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Autismo e neurodivergenza, a Bucchianico l’incontro con la dottoressa Paola Giosuè
Leggi anche: La presentazione del libro “Il mare alle spalle” di Laura Lodico: l'appuntamento al Pickwick
Avellino, stadio e centro autismo: doppio vertice in Comune - Giornata di appuntamenti per la commissaria prefettizia, Giuliana Perrotta. ilmattino.it
Dall’equilibrio dei conti alla gestione delle festività, passando per smog, Centro per l’Autismo e impianti sportivi: i commissari incontrano la stampa - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.