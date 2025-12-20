Il convegno “Autismo: conoscere per comprendere” e la presentazione del libro “Autismo è.Questione di neurodivergenza” di Paola Giousè saranno al centro dell’incontro che domenica 21 dicembre alle 16 si terrà all’Auditorium comunale di Catignano (a ingresso libero), al termine del quale sarà. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Autismo al centro di un doppio appuntamento a Catignano: convengo e presentazione del libro di Paola Giosuè

Leggi anche: Autismo e neurodivergenza, a Bucchianico l’incontro con la dottoressa Paola Giosuè

Leggi anche: La presentazione del libro “Il mare alle spalle” di Laura Lodico: l'appuntamento al Pickwick

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Avellino, stadio e centro autismo: doppio vertice in Comune - Giornata di appuntamenti per la commissaria prefettizia, Giuliana Perrotta. ilmattino.it

Dall’equilibrio dei conti alla gestione delle festività, passando per smog, Centro per l’Autismo e impianti sportivi: i commissari incontrano la stampa - facebook.com facebook