Aumentano i prezzi dei menu di Natale mangiare in ristorante costa di più

Aumentano i prezzi dei menu di Natale quest’anno. Nonostante alcuni rallentamenti nella crescita dei prezzi energetici rispetto agli anni precedenti, i costi legati alla gestione quotidiana di un ristorante (gas, elettricità, trasporto delle merci) restano più alti di quanto non fossero prima della pandemia di Covid, spingendo i titolari a rivedere verso l’alto i listini dei menu, soprattutto nei periodi di alta domanda come le feste. Tuttavia, dietro questo aumento non ci sono solo fattori economici strutturali (inflazione alimentare e energetica), ma dinamiche di domanda stagionale e spesso una scelta consapevoli dei locali che cercano di preservare margini minacciati da costi crescenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

