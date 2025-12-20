Aumentano i prezzi dei menu di Natale mangiare in ristorante costa di più
Aumentano i prezzi dei menu di Natale quest’anno. Nonostante alcuni rallentamenti nella crescita dei prezzi energetici rispetto agli anni precedenti, i costi legati alla gestione quotidiana di un ristorante (gas, elettricità, trasporto delle merci) restano più alti di quanto non fossero prima della pandemia di Covid, spingendo i titolari a rivedere verso l’alto i listini dei menu, soprattutto nei periodi di alta domanda come le feste. Tuttavia, dietro questo aumento non ci sono solo fattori economici strutturali (inflazione alimentare e energetica), ma dinamiche di domanda stagionale e spesso una scelta consapevoli dei locali che cercano di preservare margini minacciati da costi crescenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Cenone 2025: il costo del menu aumenta del +5% per la Vigilia di Natale e del +2% per Capodanno. Il 31% delle famiglie ridurrà di almeno una portata il classico cenone.; Pranzo di Natale al ristorante per 5,5 milioni di italiani: giro d’affari da oltre 450 milioni; Quest'anno il pranzo di Natale al ristorante sarà più caro: si spenderanno in media 82 euro a persona; Quanto costa il Natale. I consigli per risparmiare.
Aumentano i prezzi dei menu di Natale, mangiare in ristorante costa di più - Mangiare fuori a Natale costa di più: nel 2025 la spesa media è di 74 euro. quifinanza.it
Pranzo di Natale sempre più caro: al ristorante fino a 450 euro per tre persone. I prezzi e i menù 2025 - Noi rispetto all'anno scorso alziamo dell'8 per cento, il problema è legato all'aumento delle materie prime, dal ... ilgazzettino.it
Natale d’oro, aumentano i prezzi di panettoni, pandori e cioccolato: ecco i dati aggiornati - I prezzi dei dolci tipici natalizi hanno subito in Italia una continua crescita negli ultimi anni, al punto che oggi per acquistare un pandoro o un panettone industriale si spende in media il 42% in p ... msn.com
