Aumentano i prezzi dei menu di Natale mangiare al ristorante costa di più

Quest’anno, i prezzi dei menu di Natale sono in aumento. Nonostante alcuni segnali di rallentamento dei costi energetici rispetto agli anni passati, le spese legate alla gestione quotidiana dei ristoranti, come gas, elettricità e trasporto, rimangono più alte rispetto al periodo pre-pandemico. Di conseguenza, i titolari sono costretti a rivedere i prezzi dei menu, in particolare durante le festività, quando la domanda è più elevata.

Aumentano i prezzi dei menu di Natale quest'anno. Nonostante alcuni rallentamenti nella crescita dei prezzi energetici rispetto agli anni precedenti, i costi legati alla gestione quotidiana di un ristorante (gas, elettricità, trasporto delle merci) restano più alti di quanto non fossero prima della pandemia di Covid, spingendo i titolari a rivedere verso l'alto i listini dei menu, soprattutto nei periodi di alta domanda come le feste. Tuttavia, dietro questo aumento non ci sono solo fattori economici strutturali (inflazione alimentare e energetica), ma dinamiche di domanda stagionale e spesso una scelta consapevoli dei locali che cercano di preservare margini minacciati da costi crescenti.

Pranzo di Natale sempre più caro: al ristorante fino a 450 euro per tre persone. I prezzi e i menù 2025 - Noi rispetto all'anno scorso alziamo dell'8 per cento, il problema è legato all'aumento delle materie prime, dal ... ilgazzettino.it

Natale all'insegna del "caro-pesce". Salgono i prezzi, ma gli italiani punteranno su vongole e frutti di mare - Quello che si appresta ad arrivare sulle tavole degli italiani sarà un Natale all’insegna del "caro- msn.com

