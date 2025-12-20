Aumentano i casi di acne tra i giovani il dermatologo | Si minimizza ma è vera sofferenza psicologica

L'esperto ha chiarito a Fanpage.it che l'acne è un problema da non minimizzare: "Trattarla non è questione di vanità, ma di benessere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Non si parla più di ipocondria ma di ansia da malattia: “Non è ricerca di attenzioni ma sofferenza vera”

Leggi anche: Infortuni sul lavoro: calano i casi mortali ma aumentano i rischi per giovani, senior e stranieri | VIDEO

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'ictus non colpisce solo gli anziani, aumentano i casi tra i giovani. Che cos'è il "binge drinking" - È convinzione diffusa che l'ictus cerebrale sia una patologia associata esclusivamente alle persone anziane ed è vero perché sia l'incidenza (cioè il numero di nuovi casi/anno) sia la prevalenza ... rainews.it

Allarme salute mentale: a Milano aumentano i casi gravi tra i giovani e le liste d’attesa sono di due anni. «Le ragazze sono più a rischio» - Dal 2021 a oggi gli adolescenti in carico alle Neuropsichiatrie sono aumentati del 10 per cento con una drammatica impennata della complessità delle situazioni cliniche ... milano.corriere.it

Acne giovanile, è boom di casi: i 10 errori da evitare nel trattamento, il decalogo dei dermatologi - Per milioni di ragazzi in tutto il mondo, l’acne non è solo una questione di pelle: è una condizione che accompagna la loro crescita, talvolta in silenzio, lasciando segni che vanno oltre l’apparenza. corriereadriatico.it

Boom "super influenza" in Italia, Iss: "Aumentano i casi". Il picco si avvicina - facebook.com facebook

Boom "super influenza" in Italia, Iss: "Aumentano i casi". Il picco si avvicina x.com