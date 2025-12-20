Auguri di Natale da Bagnacavallo al Quirinale
Le cartoline di Natale realizzate dal bagnacavallese Claudio Tambini quest’anno raddoppiano e raggiungono anche il Quirinale. Oltre a quella legata alle festività imminenti e stampata in 2.000 esemplari, ce ne sarà una seconda, prodotta in una tiratura limitata di 500 copie. "Spulciando nell’ hard disk che conserva tutti i lavori grafici realizzati nel 2016 – racconta Tambini, ex erborista, vj ed ora grafico – ho trovato la cartolina ’zero’, vale a dire la prima delle prove di impaginazione effettuata in una fase antecedente alla elaborazione grafica, mai stampata. Così ho deciso di proporla, accanto a quella elaborata per il Natale 2025". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
