Auguri di Mattarella Meloni in azzurro metallizzato Nel gioco delle coppie Schlein con Renzi Conte con Bonelli
Sfilata di vip politici, ieri sera, al Quirinale, p er gli auguri di Sergio Mattarella alle più alte cariche dello Stato. Da Mario Draghi a Fausto Bertinotti, Ignazio La Russa, da Giorgia Meloni a Maurizio Landini, con la sola assenza del ministro Giancarlo Giorgetti, impegnatissimo sulla manovra. Schlein si è seduta vicino a Renzi, Giuseppe Conte è andato a finire accanto ad Angelo Bonelli. Il vicepremier Antonio Tajani si è intrattenuto a parlare con Carlo Calenda e Fausto Bertinotti, vicino di sedia di Gianfranco Fini, ha dato una calorosa stretta di mano all’ex premier Draghi. Il quale, a sua volta, al termine dell’evento si è trovato ad uscire dal palazzo con Landini: “Ti trovo” in forze, gli ha detto facendogli il gesto dei muscoli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Completo azzurro metallizzato in velluto, il look di Meloni per gli auguri di Natale al Quirinale – Il video
Leggi anche: Renzi: “Meloni non accetta dialogo con Schlein, noi ci confrontammo da Vespa”
Governo Meloni e campo largo al completo agli auguri di Mattarella, sedia vuota Giorgetti; Completo azzurro metallizzato in velluto, il look di Meloni per gli auguri di Natale al Quirinale; Mattarella al Covi: Grazie a donne e uomini delle Forze Armate impegnati nelle missioni; Schlein: Chiedo al Governo di approvare il nostro emendamento per bloccare aumento età pensionabile.
Governo Meloni e campo largo al completo agli auguri di Mattarella, sedia vuota Giorgetti - (askanews) – Ci sono tutti, o quasi nel salone di Corazzieri del Quirinale per gli auguri di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle alte cariche dello Stato e a ... msn.com
Meloni è la nuova premier. Il governo giura sabato. Gli auguri di Mattarella - 18 Sergio Mattarella si affaccia davanti ai giornalisti e augura buona lavoro al nuovo governo, dopo un breve saluto al governo precedente. avvenire.it
Meloni incontra Mattarella al Quirinale dopo il caso Garofani. FdI: “Questione chiusa” - C'è stato un incontro di una ventina di minuti al Quirinale tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella, dopo le tensioni per l’attacco al Colle di Fratelli d'Italia. tg24.sky.it
IL PRESIDENTE MATTARELLA ALLA CERIMONIA PER LO SCAMBIO DI AUGURI DI FINE ANNO CON I RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI, DELLE FORZE POLITICHE E DELLA SOCIETÀ CIVILE “A chi adempie il suo mandato elettivo con lo sguardo ri - facebook.com facebook
Auspici e ammonimenti del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di auguri alle alte cariche dello Stato. La nota di Sacchi x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.