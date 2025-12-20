auguri di mattarella meloni in azzurro metallizzato nel gioco delle coppie schlein con renzi conte con bonelli

Sfilata di vip politici, ieri sera, al Quirinale, p er gli auguri di Sergio Mattarella alle più alte cariche dello Stato. Da Mario Draghi a Fausto Bertinotti, Ignazio La Russa, da Giorgia Meloni a Maurizio Landini, con la sola assenza del ministro Giancarlo Giorgetti, impegnatissimo sulla manovra. Schlein si è seduta vicino a Renzi, Giuseppe Conte è andato a finire accanto ad Angelo Bonelli. Il vicepremier Antonio Tajani si è intrattenuto a parlare con Carlo Calenda e Fausto Bertinotti, vicino di sedia di Gianfranco Fini, ha dato una calorosa stretta di mano all’ex premier Draghi. Il quale, a sua volta, al termine dell’evento si è trovato ad uscire dal palazzo con Landini: “Ti trovo” in forze, gli ha detto facendogli il gesto dei muscoli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

