auguri di buon natale brevi originali e divertenti da inviare via whatsapp senza troppi emoji e al momento giusto

Anche a te e famiglia. Questa è la formula più ironica per fare gli auguri di Natale. È quasi un meme (stampato pure sulle magliette). Quando sono brevi, originali e divertenti, i messaggi di Buon Natale inviati per WhatsApp a familiari, amiche e colleghi arrivano dritti al cuore e al sorriso. Quando inviare gli auguri di Natale. Ma per mandare un messaggio che emozioni ci sono alcuni accorgimenti che aiutano a trasmettere calore e affetto. Per esempio, inserire il nome del destinatario. Fare riferimento a ricordi condivisi: “Ricordi il Natale scorso quando.? Emoji sì, ma con moderazione: 2-3 rendono le parole più festose, 5 o 6 sono ridondanti. 🔗 Leggi su Amica.it

