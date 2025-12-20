Attende 80 giorni l'apparecchio prescritto che gli avrebbe salvato la vita la figlia | Papà morto senza cure
Lo denuncia la figlia di un uomo di 88 anni di Longobucco, in provincia di Cosenza. L'anziano attendeva un’apparecchio medico già subito dopo le dimissioni ospedaliere, ma non è mai arrivato. M5S: "Grave segnale dell'abbandono delle aree interne calabresi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
