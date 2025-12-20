Attacco con coltello a Taiwan uccise tre persone Il sospettato muore precipitando durante la fuga

Un uomo armato ha colpito tra metro e aree commerciali di Taipei in piena ora di punta: almeno tre morti e nove feriti. Il sospettato è morto durante la fuga precipitando da un edificio a più piani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

