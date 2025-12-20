Attacchi dei lupi nel forese | Sbranati cani capre e oche Il fenomeno va gestito
Nella zona di Carraie due giorni fa si è verificato un episodio che ha portato all’uccisione di due capre e quattro oche; nella zona di San Bartolo è stato sbranato un cane; anche in quella di Bastia si sono verificati episodi in cui animali da cortile sono stati sbranati. A elencare gli avvenimenti è Nicola Staloni, consigliere comunale e capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra, all’interno di un’interrogazione al sindaco Alessandro Barattoni e alla sua giunta in cui chiede "di attivarsi con sollecitudine per fronteggiare la delicata situazione" e "di conoscere quali azioni e iniziative l’amministrazione comunale intende mettere in campo, anche in coordinamento con gli enti competenti, per affrontare e gestire il fenomeno dei frequenti avvistamenti di lupi e dei relativi attacchi ad animali domestici e da cortile nelle frazioni delle Ville Unite ", nella zona di San Pietro in Vincoli e paesi vicini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
