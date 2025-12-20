Nella zona di Carraie due giorni fa si è verificato un episodio che ha portato all’uccisione di due capre e quattro oche; nella zona di San Bartolo è stato sbranato un cane; anche in quella di Bastia si sono verificati episodi in cui animali da cortile sono stati sbranati. A elencare gli avvenimenti è Nicola Staloni, consigliere comunale e capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra, all’interno di un’interrogazione al sindaco Alessandro Barattoni e alla sua giunta in cui chiede "di attivarsi con sollecitudine per fronteggiare la delicata situazione" e "di conoscere quali azioni e iniziative l’amministrazione comunale intende mettere in campo, anche in coordinamento con gli enti competenti, per affrontare e gestire il fenomeno dei frequenti avvistamenti di lupi e dei relativi attacchi ad animali domestici e da cortile nelle frazioni delle Ville Unite ", nella zona di San Pietro in Vincoli e paesi vicini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Attacchi dei lupi nel forese: "Sbranati cani, capre e oche. Il fenomeno va gestito"

Leggi anche: Attacchi dei lupi nel Ravennate, Staloni (Avs): "Sbranati un cane, due capre e quattro oche. Serve un intervento"

Leggi anche: Lupi scatenati, sbranati cani e gatti. Sadegholvaad scrive in Regione: "Serve con urgenza il censimento"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Attacchi dei lupi nel forese: Sbranati cani, capre e oche. Il fenomeno va gestito.

Attacchi dei lupi nel forese: "Sbranati cani, capre e oche. Il fenomeno va gestito" - L’interrogazione all’amministrazione di Nicola Staloni, capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra "Episodi contro animali domestici e da cortile nelle Ville Unite, residenti molto preoccupati". msn.com